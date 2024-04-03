Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı

Hayvanlarını teslim alan Arıcı, görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Bunun üzerine ekipler ve köylüler, kepçeye bağladıkları halat yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.

Hecinler köyü yayla yolunda çamura saplanan 3 ineğini kendi çabasıyla kurtaramayan Ahmet Arıcı, bölgede yol çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri ve köylülerden yardım istedi.

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