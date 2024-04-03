Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 3 inek sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, çamurda mahsur kalan ve iş makinesiyle kurtarılan 3 inek sahibine teslim edildi.

        Hecinler köyü yayla yolunda çamura saplanan 3 ineğini kendi çabasıyla kurtaramayan Ahmet Arıcı, bölgede yol çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri ve köylülerden yardım istedi.

        Bunun üzerine ekipler ve köylüler, kepçeye bağladıkları halat yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda hayvanları kurtardı.

        Hayvanlarını teslim alan Arıcı, görevlilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?

        Benzer Haberler

        Düzce, AB ülkelerine ilk çeyrekte yaklaşık 4 bin ton iç fındık ihraç etti
        Düzce, AB ülkelerine ilk çeyrekte yaklaşık 4 bin ton iç fındık ihraç etti
        Düzce'de otomobil yolcu midibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil yolcu midibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
        Düzce Valisi Aslan, itfaiye ekipleriyle sahur yaptı
        Düzce Valisi Aslan, itfaiye ekipleriyle sahur yaptı
        Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü
        Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü
        Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Düzce'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı