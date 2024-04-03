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        Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:56
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        Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Edilli köyü su deposu mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri sevk edildi.

        Arazöz, su tankeri, kepçe ve söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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