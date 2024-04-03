Düzce'de çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Arazöz, su tankeri, kepçe ve söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

Edilli köyü su deposu mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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