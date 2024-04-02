İftara yetişmeye çalışırken kaza yaptılar

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şerif Kotan idaresindeki 34 FOV 518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüjde bulunan demirlere çarparak karşı şeride geçip takla attı. Kazada, sürücü Şerif Kotan hafif şekilde yaralanırken, eşi Emine Kotan ise araçta sıkıştı. Sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Kotan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yapan çiftin iftara yetişmeye çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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