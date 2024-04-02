Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi

Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra başlayacakları kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, nispeten iyi başlayan fakat kötü biten sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Trol balıkçılığının yaklaşık 1,5 aydır yapılamadığını, sezon başında bir miktar istavrit ve palamut balıkçılığı olduğunu anlatan Karakaş, 15 Nisan'dan sonra yapılacak kıyı avcılığından da çok umutlu olmadıklarını dile getirdi. Karakaş, kıyı balıkçılığında istavrit ve barbunla bölgenin ihtiyacının karşılanabileceğini anlatarak, "Boğaz avcılığı için şu an konuşmak erken. Balık kendini gösterecektir. 15-20 gün sonra net olarak kıyı balık sezonu kendini gösterecek. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru deniz salyangozu avcılığı yapılacak. Kefal ve istavrit avcılığı olacaktır." diye konuştu.