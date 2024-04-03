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        Düzce, AB ülkelerine ilk çeyrekte yaklaşık 4 bin ton iç fındık ihraç etti

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:13
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        Düzce, AB ülkelerine ilk çeyrekte yaklaşık 4 bin ton iç fındık ihraç etti
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-şubat-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541 ve martta 1151 ton olmak üzere toplam 3 bin 986 ton AB ülkelerine iç fındık ihraç edildiği ve bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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