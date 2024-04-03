Düzce, AB ülkelerine ilk çeyrekte yaklaşık 4 bin ton iç fındık ihraç etti
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.
Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 3 bin 986 ton iç fındık satışı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerini paylaştığı açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-şubat-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.
Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 9 bin 728 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541 ve martta 1151 ton olmak üzere toplam 3 bin 986 ton AB ülkelerine iç fındık ihraç edildiği ve bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı kaydedildi.
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