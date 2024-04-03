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        Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü

        Düzce'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:19
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        Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü
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        Düzce'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İhsaniye köyünde M.C'ye ait evin yanında ahır ve samanlık olarak kullanılan yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

        Ekiplerce eve sıçramadan söndürülen yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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