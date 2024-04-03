Düzce'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü
Düzce'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhsaniye köyünde M.C'ye ait evin yanında ahır ve samanlık olarak kullanılan yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerce eve sıçramadan söndürülen yangında, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
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