Düzce'de otomobil yolcu midibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde otomobilin yolcu midibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde otomobilin yolcu midibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 34 VT 8637 plakalı otomobil, Hacıkadir mevkisinde M.İ. idaresindeki 81 FJ 565 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolculardan E.P. ile sürücü M.T. yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
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