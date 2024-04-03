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        Düzce'de otomobil yolcu midibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde otomobilin yolcu midibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:39
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        Düzce'de otomobil yolcu midibüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde otomobilin yolcu midibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 34 VT 8637 plakalı otomobil, Hacıkadir mevkisinde M.İ. idaresindeki 81 FJ 565 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yolculardan E.P. ile sürücü M.T. yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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