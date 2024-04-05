Yığılca Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı

AK Parti'den Yığılca Belediye Başkanı seçilen Selami Savaş, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Savaş, daha sonra belediye binasında görevi Rasim Çam'dan devraldı.

Çam, yerel seçimlerin ilçeye yakışır bir şekilde tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Savaş'a başarılar diledi.

Savaş ise seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan ilerleyeceklerini, şehrin her noktasını gönül belediyeciliğiyle buluşturacaklarını vurgulayan Savaş, "Canla başla çalışarak ilçemizi, ilimizin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Bu hizmetleri 5 yıl içerisinde Yığılca'ya kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Yığılca'da yapılacak çok büyük işlerimiz ve sorumluluklarımız var. Yığılca'mızı bölgemizin markası haline getireceğiz." ifadesini kullandı.