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        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Yığılca Belediye Başkanı seçilen Selami Savaş, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:50 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:50
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        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Yığılca Belediye Başkanı seçilen Selami Savaş, görevine başladı.

        İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Savaş, daha sonra belediye binasında görevi Rasim Çam'dan devraldı.

        Çam, yerel seçimlerin ilçeye yakışır bir şekilde tamamlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Savaş'a başarılar diledi.

        Savaş ise seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan ilerleyeceklerini, şehrin her noktasını gönül belediyeciliğiyle buluşturacaklarını vurgulayan Savaş, "Canla başla çalışarak ilçemizi, ilimizin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Bu hizmetleri 5 yıl içerisinde Yığılca'ya kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Yığılca'da yapılacak çok büyük işlerimiz ve sorumluluklarımız var. Yığılca'mızı bölgemizin markası haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de Rasim Çam'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yığılca halkı da buna şahittir. Alnının akıyla görevini devrediyor. Bu bütün Düzce'nin, hatta bütün Türkiye'nin görmek istediği bir tablo. Zaten herkes bu gerilimden ve politikadan bıktı. Bizim seçim yarışımız artık bitti. Bundan sonra hizmet yarışımız başlayacak. " şeklinde konuştu.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Yığılca İlçe Başkanı Oktay Uğurlu ve partililer katıldı.

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