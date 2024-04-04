Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında il dışından kente uyuşturucu getireceği tespit edilen zanlılar R.Ö, O.K ve F.Ö'nün araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı.

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