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        Düzce'de araç içerisinde sürücü ölü bulundu

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalışır vaziyette kaldırımda duran otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:32
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        Düzce'de araç içerisinde sürücü ölü bulundu
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalışır vaziyette kaldırımda duran otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

        Çevik Mahallesi'nde vatandaşlar, kaldırımda otomobilin içinde hareketsiz duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz Tarakçı'nın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tarakçı'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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