Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip öldü
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Yılmaz Tarakçı (56) hayatını kaybetti.
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Yılmaz Tarakçı (56) hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyreden otomobilin kaldırıma çarpıp durduğunu ve sürücüsünün hareketsiz kaldığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, sürücünün kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada sürücünün Yılmaz Tarakçı olduğunu tespit etti. Tarakçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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