Belgeselden etkilenerek başladığı tahta baskı sanatını meslek edindi

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Rukiye Yeşil, unutulmaya yüz tutmuş tahta baskı tekniğiyle hazırladığı elbise, ev ve mutfak tekstil ürünlerinin satışından gelir elde etmenin yanı sıra verdiği eğitimlerle sanatı geleceğe taşıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezinde giyim, teknoloji ve tasarım öğretmeni olan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Yeşil, 2019'da Tokat yazmacılığı ve tahta baskı sanatıyla ilgili televizyonda izlediği belgeselden etkilenerek bu alana yönelmeye karar verdi.

Araştırmaları sonucu sanatın icra edildiğini öğrendiği Tokat ve Kastamonu'ya giden Yeşil, tahta baskı ustalarından ders aldı.

Yeşil, tahta baskı sanatının 7'nci yüzyıldan itibaren yapıldığını anlatarak, "7'nci yüzyılda ilk olarak taşlara oyularak yapılıyormuş. Daha sonra ıhlamur ağacı tahtalar keşfedilince adı tahta baskı olarak kalmış. 7'nci yüzyıldan günümüze kadar gelen figürleri koruyoruz. 'Hitit güneşi, su kemerleri, çift geyikler, bereket' hepsinin bir ismi ve anlamı var. Orijinalliklerini bozmadan günümüze kadar taşıyoruz." diye konuştu.

Tahta baskı sanatını yansıttığı ürünlerinin talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Türkiye'nin birçok şehrinden talep geliyor. İnternet üzerinden sipariş alıp yine bu yolla satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok İzmir, Manisa, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Ağrı, Adana, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz." dedi.