Düzce'de ramazanın son cuma namazı kılındı
Düzce'de ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Düzce'de ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Kent merkezinde bulunan Büyük Camisi'ne gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla cuma namazını eda etti.
Akçakoca ilçesinde de vatandaşlar, Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'ni doldurdu.
Cemaatin bir kısmı da dışarıya serilen kilimlerde namazlarını kıldı.
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