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        Düzce'de ramazanın son cuma namazı kılındı

        Düzce'de ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:13
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        Düzce'de ramazanın son cuma namazı kılındı
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        Düzce'de ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

        Kent merkezinde bulunan Büyük Camisi'ne gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla cuma namazını eda etti.​​​​​​​

        Akçakoca ilçesinde de vatandaşlar, Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'ni doldurdu.

        Cemaatin bir kısmı da dışarıya serilen kilimlerde namazlarını kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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