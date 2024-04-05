Düzce'de devrilen otomobildeki çift, kazadan yara almadan kurtuldu
Düzce'de devrilen otomobildeki çift, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Düzce'de devrilen otomobildeki çift, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 14 EJ 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selamlar mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan çift, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu arada çiftin, kazanın ardından yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
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