Çilimli Belediye Başkanı Yıldız, mazbatasını aldı
AK Parti'den Çilimli Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Yıldız, görevine başladı.
AK Parti'den Çilimli Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Yıldız, görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Yıldız, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende Muhsin Yavuz'dan görevi devraldı.
Yıldız, yaptığı konuşmada, destekleri için tüm ilçe halkına teşekkür ederek, Çilimli'yi hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarının söyledi.
Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.