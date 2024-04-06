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        Beyköy Belediye Başkanı Ocak, mazbatasını aldı

        MHP'den Beyköy Belediye Başkanı seçilen Fatih Ocak, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:09
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        Beyköy Belediye Başkanı Ocak, mazbatasını aldı
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        MHP'den Beyköy Belediye Başkanı seçilen Fatih Ocak, görevine başladı.

        Mazbatasını alan Ocak, daha sonra belediye binasında düzenlenen törende Osman Kılıç'tan görevi devraldı.

        Ocak, yaptığı konuşmada, tüm belde halkına destekleri için teşekkür ederek, "Hayatımıza yeni bir sayfa açacağız. Yeni bir sayfa üzerinden devam edeceğiz. Sizin de desteğinizle borcu, harcı, geliri ve gideriyle yeni bir düzen, yeni bir nizam gelecek." ifadelerini kullandı.

        Törene, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Merkez İlçe Başkanı Mesut Sertoğlu, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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