Düzce'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

Merkez Büyük Camisi'nde düzenlenen mevlit programında ise şehitler için dua edildi.

İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç ve jandarma personeli, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

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