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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:26
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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Zehranur Bülbül yaşamını yitirdi, B.B, B.E. ve T.M.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı, cenaze de incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ve Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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