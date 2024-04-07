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        Gölyaka Belediye Başkanı Coşkun'dan esnaf ziyareti

        MHP'den Gölyaka Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Coşkun, ilçe esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:53
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        Gölyaka Belediye Başkanı Coşkun'dan esnaf ziyareti
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        MHP'den Gölyaka Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Coşkun, ilçe esnafını ziyaret etti.

        İlçedeki iş yerlerini gezerek desteklerinden dolayı esnafa teşekkür eden Coşkun, birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ilçeye hizmet edeceklerini belirtti.

        Coşkun, kazananın sadece Gölyaka olduğu bir seçimi geride bıraktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kampanya süresince attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda tek gayemiz hemşehrilerimizin sıkıntılarına ortak olmak, gönüllerine girebilmek oldu. Bize oy versin veya vermesin tüm Gölyakalılar'a bu başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri ve katkı sundukları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine hep beraber başaracağız."

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