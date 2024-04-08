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        Düzce'de bayram trafiğinde şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan 65 sürücüye ceza

        Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, emniyet şeridi ile kırmızı ışık ihlali yapan 65 sürücüye toplam 94 bin 160 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:18
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        Düzce'de bayram trafiğinde şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan 65 sürücüye ceza
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        Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, emniyet şeridi ile kırmızı ışık ihlali yapan 65 sürücüye toplam 94 bin 160 lira para cezası verildi.

        Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı otoyol ve kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetimler gerçekleştirdi.

        Trafiği atlatmak için otoyolda emniyet şeridini kullanan ve kara yolunda kırmızı ışıkta geçen 65 aracı tespit eden ekipler, plaka sahiplerine toplam 94 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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