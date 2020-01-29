Otomobiller tıra arkadan çarptı: 5 yaralı TEM’de iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı TEM’de yağışlar kazaları beraberinde getirdi

– Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında otomobiller tırın altına girdi. Yağışla birlikte gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.



Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlk kaza Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mustafa K. idaresindeki 34 ER 0828 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Yusuf A. idaresindeki 06 DP 3037 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobile bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Emine, Recep ve Şevval K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılarak tedavi edilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



İkinci kaza ise, yine Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hasret T. idaresindeki 41 B 0949 plakalı otomobilin yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle aynı istikamete ilerlemekte olan Lütfü G. idaresindeki 34 CNA 481 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Kazada otomobil tırın altına girerek sürüklendi. Kaza nedeniyle otomobilin sürücüsü Hasret T. direksiyon başında sıkıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralı bayan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tır sürücüsü Lütfü G. kendisinin sağ şeritte gittiğini belirterek “Arkadan bir kütleme sesi duydum. Daha sonra kaza olduğunu anladım. Ben de yaralının çıkarılması için çaba harcadım” dedi.



Trafik kazaları ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

DÜZCE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

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