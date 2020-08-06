Gal arısına karşı mekanik mücadele

– Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür, Kestane meşçerelerine arız olan Kestane Gal Arısını karşı yapılan mekanik mücadele çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı makamında ziyaret eden Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı Fatih Ülküdür Bolu’da ki ormancılık faaliyetleri hakkında Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’dan bilgi aldı.

Daha sonra Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarına geçen Daire Başkanı Fatih Ülküdür, burada incelemelerde bulundu. Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarında, başta kestane kanseri (Cryponecteria parasitica) ile biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilecek Hipovirülent çalışmaları olmak üzere bugüne kadar yapılan eğitimler ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kestane meşçerelerine arız olan Kestane Gal Arısını incelemek üzere Düzce’ye geçen Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür 2019 yılında Düzce kestane ormanlarına arız olan kestane gel arısına karşı yapılan mekanik mücadele çalışmaları ve 2020 yılında yapılacak mekanik mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada genel konularda değerlendirmelerde bulundu. Orman Genel Müdürlüğü politikaları çerçevesinde daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması için gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Sonrasında Düzce’den ayrıldı.

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