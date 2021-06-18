Kaynaşlı Belediyesi futbol okulu açıldı

– Kaynaşlı Belediyesi’nin 615 yaş arası çocuklara özel açtığı futbol okulu hizmete girdi.

Kaynaşlı Belediyesi’nin her yaz aylarında açtığı futbol okulu geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile açılamamıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte 615 yaş arasındaki çocuklara yönelik futbol okulu bu yıl hizmete açıldı. Yaklaşık 50 çocuğun başvurduğu futbol okulunda tüm çocuklara forma yaptırıldı. Futbol okulu resmen başlarken ilerleyen süreçlerde başarılı olan futbolcuların Kaynaşlı Belediyespor takımına alınacak. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “615 yaş arası yaz futbol okulu açılışına katılarak geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldik. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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