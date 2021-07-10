Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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ESKİ MUHTAR GÖZALTINDA

Düzce´nin Yığılca ilçesi Tuğrul köyünde, düğünde silahla rastgele havaya ateş açan açarak, Ali Rıza Sarıoğlu´nun ölümüne, kardeşi Ersan Sarıoğlu´nun ise yaralanmasına neden olan kişinin, Çamlı köyünün eski muhtarı Nail Ergül olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Ergül´ü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2021-07-10 13:52:04



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