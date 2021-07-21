Düzce'de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de aşırı yağış nedeniyle köylerde dereler taştı, bazı köylerde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları meydana geldi. Uğur köyünde yaşanan su baskınlarını cep telefonuyla görüntüleyen Sait Dağtekin, "Düzce sel altında. Allah´ım sen arabamı koru, evimi koru" diyerek dua etti.

Düzce´de 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde derelerin suları yükseldi. Köydeki menfezlerin tıkanması sebebiyle dere suları köy yollarına taştı. Suyun beraberinde getirdiği toprak ve taşlar yolları kapladı. Taşkın sırasında derenin yanında bulunan bir ev ve otomobil de taşan sulardan zarar gördü. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları, bölgeye yönlendirilen iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Su taşkınının şiddetlendiği anlar, köyde yaşayan Sait Dağtekin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dağtekin, görüntüleri çekerken, "Hakkınızı helal edin şu anda Düzce´de sel altındayız. Düzce sel altında. Allah´ım sen benim arabamı koru, evimi koru. Sen yardım et" diyerek dua etti.

Dere sularının şiddetinin azalmasının ardından taşkından etkilenen evini temizleyen Sait Dağtekin, evinin parkelerinin altının su dolduğunu arabasının farının gelen taşlar nedeniyle kırıldığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-07-21 21:32:01



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