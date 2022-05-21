Düzceliler çocuklarına Yusuf ve Zeynep ismini verdi

– Düzce’de 2021 yılında bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yunus, kız ismi Zeynep oldu.

TÜİK 2021 yılı en popüler kız ve erkek bebek isimlerini açıkladı. Buna göre en popüler erkek isimi Yusuf olurken, bu ismi Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimleri takip etti.

Kız bebeklerde ise en çok kullanılan isim Zeynep olurken, bu ismi Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri takip etti.

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