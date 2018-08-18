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ASIRLIK HAMAM BAŞKENTLİLERE HİZMET VERİYOR

Karacabey Hamamı ise uzun yıllara rağmen ayakta kalmayı başardı. Kadınlar ve erkekler için çifte hamam olarak yapılan eserin duvarları ve zemini mermerle kaplanmış. Üstten, daire, çokgen ve yıldız şekilli ışıklıklarla hamama aydınlık sağlanmış.