Dynamo Dresden - Heidenheim 1846 maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Dynamo Dresden, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Heidenheim 1846 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Dynamo Dresden 3 puanla 11. sırada, Heidenheim 1846 2 puanla 13. sırada bulunuyor. Dynamo Dresden son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 517 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Dresden kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Heidenheim 1846 sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dynamo Dresden son hafta oynanan Union Berlin maçında 0-1 yenildi.

Heidenheim 1846 ise Fürth maçında 1-1 berabere kaldı.

Dynamo Dresden, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Heidenheim 1846, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Heidenheim 1846 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ