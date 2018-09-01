Dynamo Kyiv - Karpaty Lviv maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dynamo Kyiv, 02 Eylül 2018 Pazar günü Karpaty Lviv takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 13 puanlı Dynamo Kyiv 3. sırada bulunuyor, Karpaty Lviv 5 puana sahip ve 10. sırada. Dynamo Kyiv son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Karpaty Lviv, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 726 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dynamo Kyiv kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 5.50, Karpaty Lviv sahadan galip ayrılırsa 16.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.20.

Dynamo Kyiv son hafta oynanan Zirka maçında 0-2 kazandı.

Karpaty Lviv ise Illichivets Mariupol maçında 0-1 yenildi.

Dynamo Kyiv, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Karpaty Lviv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karpaty Lviv, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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