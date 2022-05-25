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Haberler Teknoloji Cihaz Dyson, ev tipi robotlar için yüzlerce mühendisi işe alacak
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Ev tipi robotlar geliştiren Dyson, 700 mühendis işe alacak

Yeni ev tipi robot prototipleri üzerinde çalıştığını duyuran Dyson, robot teknolojileri konusunda uzman mühendisler arayışında olduğunu açıkladı. İngiltere'nin en büyük robotik araştırma merkezini inşa eden şirket, tasarladığı nesneleri kavrayabilen robotik ellerin ilk duyurusunu da gerçekleştirdi.

Dyson, ev tipi robotlar için yüzlerce mühendisi işe alacak
Ev tipi robotlar geliyor
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HABERTURK.COM

Philadelphia'da düzenlenen Uluslararası Robotik ve Otomasyon Konferansı'na (ICRA) katılan Dyson, yeni ev tipi robot prototipleri üzerinde çalıştığını ve robot teknolojileri konusunda uzman mühendisler arayışında olduğunu açıkladı.

Konferansta gelişmiş robotik alanında ev işleri ve diğer görevleri yapabilen otonom bir cihazın geliştirilmesine odaklandığını duyuran Dyson, robotik ellerin nesneleri kavramasına yönelik tasarladığı son teknolojileri de yayınladığı video ile paylaştı.

Verilen bilgiye göre Dyson'ın Baş Mühendisi Jake Dyson tarafından yönetilen sözkonusu Ar-Ge çalışması, Wiltshire Hullavington Havaalanı’nda yürütülüyor.

Çalışanlarının yüzde 50'si mühendis, bilim insanı, kodlayıcı olan ve bu yıl 2000 kişiyi daha işe alan şirket, bilgisayarla görü, makine öğrenimi, sensörler ve mekatronik gibi disiplinlerden 250 robotik mühendisini istihdam ettiğini ve gelecek 5 yıl içinde robotik alanında 700 kişiyi daha işe almayı hedeflediğini açıkladı.

10 YIL İÇİNDE EVLERE GİRECEK

Hullavington Havaalanı'nda Birleşik Krallık'ın en büyük robotik merkezini kurmayı planlayan Dyson, 10 yıl içinde de bu teknolojiyi evlere getirmeyi hedefliyor.

Yeni teknolojiler, ürünler ve tesislere yönelik 2.75 milyar sterlinlik yatırım planı olan şirket, robotik alanı başta olmak üzere bu rakamın 600 milyon sterlinini 2022 yılı içerisinde harcayacağını duyurdu.

Şimdiye kadarki Dyson robot süpürgeleri düz zemin için tasarlanmıştı. Bunlardan ilki DC06, 20 yıl önce tasarlandı. Şirketin yeni çalışmaları, elle hareket ettirme, robot öğrenimi, görsel algı ve uyumlu kontrol alanlarındaki yeni araştırmalara odaklanıyor.

Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson konuyla ilgili şunları söyledi:

“Dyson ilk robot uzmanını 20 yıl önce işe aldı. Sadece bu yıl ekibimiz için 250 uzman daha arıyoruz. Bu; makine mühendisliği, görüş sistemleri, makine öğrenimi ve enerji depolama dahil olmak üzere tüm Dyson genelinde araştırmaları yönlendirecek, geleceğin robotik teknolojisine yönelik ‘büyük bir iddia’. Dünyanın en parlak zihinlerinin şimdi gelip bize katılmasına ihtiyacımız var.”

#video#765786

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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