Kaza, 02.30 sıralarında E-5 otoyolu İstanbul Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Orkun Çalışkan’a 34 HB 6276 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etsiyle Çalışkan, yola savruldu. Kazayı gören bir otomobil sürücüsünün yavaşlaması sonucunda arkadan gelen başka bir yavaşlayan otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Orkun Çalışkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çalışkan’ın cenazesi morga kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle E-5 otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Gelen araçlar yan yola yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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