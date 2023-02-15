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e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı

Depremde yaralanan yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü bulamayan vatandaşlar için e-Nabız'da 'fotoğrafla arama' ekranı açıldı

e-Nabız'da yapay zekayla çalışan
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DHA

Depremden sonra yakınlarının hangi hastanede olduğunu bulamayan vatandaşlar için e-Nabız üzerinde aktifleştirilen "Doğal Afet Bilgilendirme" sekmesine, "fotoğrafla sorgulama" özelliği eklendi.

TÜBİTAK'ın geliştirdiği yazılımla, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordineli şekilde yürüttüğü çalışma sonucu, dijital sağlık platformu e-Nabız'da aktif hale getirilen bu özellik sayesinde vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu e-Nabız üzerinden fotoğraflarını da yükleyerek öğrenebilecek.

Buna göre, https://enabiz.gov.tr adresi veya e-Nabız mobil uygulama üzerinden e-Nabız profiline erişim sağlanarak ana sayfada yer alan "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına giriş yapılacak. Ekranda yer alan Doğal Afet Bilgilendirme Metni onaylanacak.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE KİŞİLER TEŞİH EDİLECEK

"Bu alandaki bilgiler kesin bilgi niteliğinde olmayıp sağlık kuruluşlarından temin edilerek paylaşılan bilgilerdir" uyarısı da yer alan metin onaylandıktan sonra depremle ilişkili birinci ve ikinci derece yakınların (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) yer aldığı kişi listesi sıralanıyor.

Her bir kişiye ait "Afet Bilgisi Sorgula" alanına giriş yapılarak detay bilgiler görüntülenecek ve eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi varsa; sağlık kuruluşu bilgisi ve detay bilgiler görüntülenebilecek.

Eğer sağlık durumuna ilişkin bir bilgi yoksa; bilgilendirme uyarısı çıkan platformda, istenirse yakınının en son bulunduğu şehir seçilerek doğal afet nedeniyle ulaşılamayan yakına ilişkin güncel bilgiler belirtilip, bu alana yakınının en fazla 3 adet fotoğrafı yüklenebilecek. e-Nabız profili üzerinden yüklenen fotoğraflar, sağlık tesisinde bulunan ve kimliği teşhis edilemeyen hasta fotoğrafları ile karşılaştırılarak, "yapay zeka algoritması ile yapılan karşılaştırma" sayesinde, eşleştirilen hastaya ait sağlık tesisi bilgisi, depremzede yakını ile paylaşılacak.

Mobil uygulama olarak e-Nabız'ın bu yeni özelliğini açmakta zorlananların, IOS ya da Android mobil uygulama mağazalarından, e-Nabız uygulamasının son güncellemesini de indirmesi gerekiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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