E-Okul lise nakil sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. E-Okul nakil sonuçları bugün içerisinde duyurulacak. Öğrenciler duruma göre 2. nakil başvurusunda bulunabilecekler.

NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nakil sonuçları bugün açıklanacak. MEB lise nakil sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını henüz duyurmadı. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapıldı. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS öğrencilerin ders notları dışında dönem sonunda alınan belgeler, yıl sonu başarı puanları, şube not ortalaması, pansiyon bilgileri ve devamsızlık bilgilerine erişim imkanı sunar. Veliler, güncel olarak öğrencilerin başarı durumlarını kontrol altında tutabilirler. Bilgilere erişim için, E-Okul VBS girişinin yapılması gerekir.

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR Merkezi Sınav Puanı Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını, Merkezi Yerleştirme Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, Ortaokul Başarı Puanı (OBP) Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, Ortaöğretim Kayıt Alanı Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı, Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı,

