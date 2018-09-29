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Türkiye’de e-spor lisansı nasıl alınır?

Türkiye’deki e-spor oyuncuları için lisans, tescil ve transfer talimatı yayınlandı. Buna göre kulüpler bir sezonda en çok 2 yabancı uyruklu sporcu transfer edebilecek. Resmi lisans çıkabilmek için 6 yaşında olmak yeterli olacak. Talimat ile gelen yenilikler neler? Espor lisansı almak için neler gerekecek? Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

29.09.2018 - 10:58 | Güncelleme:

Türkiye’de e-spor oyuncularının merakla beklediği lisans talimatı yayınlandı. 25 Eylül’de yayınlanan E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı ile birlikte e-spor oyuncuları artık lisanslı sporcu olabilecek.

Profesyonel lig ve karşılaşmalarda mücadele eden e-spor oyuncuları alacakları bu lisansı ile resmi bir sporcu olarak tanınacak. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden bir değerlendirme yapan Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, ”Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu Lisans Talimatımızın yayınlanmasıyla birlikte bugün itibariyle branşımıza gönül vermiş oyuncularımız artık E-Spor lisanslı sporcu olabilecekler. Hayırlı olsun” dedi.

BİR SEZONDA EN ÇOK 2 YABANCI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre lisans talimatında öne çıkan en önemli başlık, Türkiye’deki yabancı uyruklu sporcularla ilgili olan madde oldu.

Talimatın 7. Maddesinde yer alan hükme göre Türkiye’deki e-spor kulüpleri bir sezonda en çok 2 yabancı uyruklu sporcu ile tescil, vize ve transfer işlemi yapabilecek. Ancak mevcut durumda League of Legends’ta (LoL) bu kurala aykırı bir durum olmasa da, CS:GO’da 5 yabancı uyruklu e-spor takımlarının da bulunduğunu belirtelim.

BAŞLAMA YAŞI 6

Yayınlanan talimatta dikkat çeken bir diğer konu ise spora başlama yaşıyla ilgili olan madde oldu. Türkiye E-Spor Federasyonu, e-spora başlama yaşını 6 olarak belirledi. Talimattaki 9. maddeye göre 6 yaş ve üstündeki e-spor oyuncuları resmi lisans çıkarabilecek.  Lisansların tescil süreleri 1 yıl geçerli olacak.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

E-sporcu lisansları, diğer spor branşlarında olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilecek. Lisans için gerekli evraklar işe şunlar:

T.C. kimlik numarası beyânı, sağlık raporu (diğer spor dallarından farklı olarak, dijital oyunlar için rapor istendiğinin belirtilmesi ve bilgisayar başında oyun oynanmasını etkileyecek bir sağlık sorununun olmadığının belgelenmesi gerekiyor), doldurulmuş tescil fişi, 2 adet vesikalık fotoğraf.

Bu belgelerini hazırlayan oyuncuların, bulunduğu ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekiyor. Başvurular şahsen yapılabildiği gibi menajerler veya veliler aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

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