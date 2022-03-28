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Easycep 100 milyon dolar değerleme ile 11 milyon dolarlık yatırım aldı

Yenilenmiş elektronik ürün marketi Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı. Yeni yatırımla yeni tesisinde ayda 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşmayı hedefleyen şirket, yurtdışı pazarlara da açılmaya hazırlanıyor

Easycep 100 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı
İkinci elden 100 milyon dolar çıkardı
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HABERTURK.COM

2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Re-Pie Portföy’ün, EasyCep için kurduğu GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) üzerinden 6 milyon dolar yatırım yaparak liderlik ettiği yatırım turunda Colendi ve PlatformXIT’nin de yer aldığı duyuruldu.

YURTDIŞINDAKİ PAZARLARA DA AÇILACAK

Yatırım turuna ilişkin açıklamalarda bulunan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, şirketlerinin ulaştığı değerleme rakamı ve aldığı yatırım tutarının, yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün Türkiye ve dünyadaki büyüme potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Özdemir, “Bu yeni kaynağı daha çok insanı yenilenmiş elektronik cihazla tanıştırmak ve iş modelimizi başka ülkelere taşımak için kullanacağız. Özellikle yeni tesisimizde istihdam edeceğimiz 350 teknisyen ile her ay 150 bin cihazı yenileme kapasitesine ulaşacağız. Yatırımcılarımızla birlikte yaratacağımız sinerji bizi yeni pazarlarla buluşturacak’’ dedi.

YENİLENEN CİHAZLARA GARANTİ

EasyCep, Ticaret Bakanlığı’ndan 2021 yılında aldığı lisans ile akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği yenileme ve satışı alanında faaliyet gösteriyor.

Geliştirdiği algoritmik aplikasyon ile farklı yerlerde cihaz fiyatlaması yapabilen EasyCep, web sitesi, mağazaları, mobil uygulaması, entegre olduğu perakende ve pazaryeri platformları üzerinden topladığı cihazları yenileyerek 1 yıl garanti ile yine aynı kanallardan satışa sunuyor.

PAZAR 2026’DA 1.5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Türkiye’de Ekim 2021’de yürürlüğe giren düzenleme ile yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü, daha sonra gelen başka bir düzenleme ile de 12 aya kadar taksit imkânı getirildi.

KDV indiriminin olumlu etkisi ile kayıt dışı olarak el değiştiren cep telefonlarının kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılması bekleniyor. Yenilenmiş elektronik cihaz pazarının 2026 yılına kadar 1.5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Avrupa’daki yenilenmiş elektronik cihaz pazarı, yeni cihaz pazarının yüzde 18’ine denk geliyor. EasyCep’in faaliyet gösterdiği yenilenmiş elektronik cihaz pazarındaki oyunculardan Fransa merkezli BackMarket 5.7 milyar dolar değere ulaşırken, sadece yenilenmiş iPhone satan Finlandiya merkezli Swappie Seri C turunda 108 milyon Euro yatırım almıştı.

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