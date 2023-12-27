Haberler Yaşam Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız

Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız Büyüyen bebekler çok geçmeden yeni yiyecekleri denemeye ilgi göstermeye başlar ve onları yeni tatlarla tanıştırmak istemeniz normaldir. Ancak bebeğinize bazı yiyecekleri vermek sağlığı açısından güvenli olmayabilir. İşte sizin için, bebeğinizi uzak tutmanız gereken gıdalara dair detaylar... Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:29 facebook

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Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklere yaklaşık 6 aylık olana kadar yalnızca anne sütü veya mama verilmesini öneriyor. Yeni doğmuş bir bebeğin bağırsağı henüz olgunlaşmadığından her besini tüketmemelidir. Ancak gelişene kadar uzak durması gereken gıdalar vardır. İşte, bebeğinize 1 yaşına kadar vermemeniz gereken yiyecekler...

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BAL 1 yaşın altındaki bebeklere hiçbir şekilde bal (çiğ veya pişmiş) verilmemelidir. Bal, bebeğinizin bağırsaklarında toksin üretebilen ve çok ciddi bir hastalık olan bebek botulizmine yol açabilen bakteriler içerir. Bebeğinizin bağırsak sistemi bu sporlar ve toksinlerle savaşacak kadar gelişmediği için bebeğinize bal vermemelisiniz.