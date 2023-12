Ebeveynler için uyarı: Bebeğinizi bu besinlerden uzak tutmalısınız

9 Şurada Paylaş!









TURUNÇGİLLER

Limon, portakal, greyfurt gibi turunçgiller, bebeklere 8-10 ay civarına kadar önerilmez. Bu gıdalar asidiktir ve mide rahatsızlığına, asit reflüsüne veya bebek bezinde pişiğe neden olabilir.

Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service(NHS), What to Expect