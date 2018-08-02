Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum'da görüntülendi

Uğur Akkuş, "Benim yuvam dağılmadı, çünkü ortada yuvam yoktu. Beni canavar gibi göstermeye çalıştılar." demişti. Yıl sonunda evlenecekleri açıklayan Ebru Şallı ve iş adamı sevgilisi Uğur Akkuş, Bodrum tatiline çıktı. Baş başa tatile çıkan ikili, önceki gün Güvercinlik açıklarında bulunan İkizler Adası'nda demirli teknelerinde deniz sefası yaptı