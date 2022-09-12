İlk gün heyecanı

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Tüm yurtta yeni eğitim ve öğretim heyecanı başladığı gibi Diyarbakır'da da 2 bin 245 okulda 18 bin 589 derslikte 470 bin 99 öğrenci ve 26 bin 177 öğretmenle birlikte eğitim öğretim yılı başladı. Bismil ilçesinde bulunan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’nda da 407 öğrenciyle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanı yaşandı.

Bölge eğitimine büyük katkı sağlayan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu geçtiğimiz yıl coşkulu bir törenle açılmıştı. 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in eşi ünlü sanatçı Ebru Yaşar adına yaptırdığı orta okul, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki öğrencilerin yüzünü güldürdü.

4.5 dönümlük alanda yer alan 12 derslikli okulun hizmete girişi bölge halkı tarafından büyük sevinçle karşılanmış, açılışa 3 bin kişi katılmıştı.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu kaynak kitapları dağıttı. Kentte okulların açılmasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü geniş kapsamlı görev yaparken okullarda da öğrencilerin iyi ve güvenli eğitim alması için tüm kurumlar ile birlikte çalışma yapıldı.