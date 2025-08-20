Ece Ata: Sesimiz yapay olmasın yeter

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk solo çalışması 'Alacalı'yı yayınlayan soprano Ece Ata; şarkısı ve yapay zekâyla üretilen video klibi kadar başka özellikleriyle de çok konuşuluyor.

Farklı dillerde ve türlerde şarkıları başarıyla söyleyebilmesinin insan üstü bir yetenek olarak ancak bir yapay zekâ tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünen ve klipteki AI ile üretilen 'Ece Ata' karakteriyle gerçeğini birbirine

çok benzeten takipçilerinin sanatçıya 'Siz yapay zeka mısınız?' diye mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Klipteki yansımasının gerçeğe çok yakın olması nedeniyle, bunun aslında klibin ne kadar başarılı bir çalışma olduğuna vurgu yapan Ece Ata; “Teknolojiye ayak uydurmayı seviyorum. Bu gerçekçilik ve gelen yorumlar beni rahatsız etmiyor, aksine ne kadar iyi bir iş ortaya çıkardığımızı görüp mutlu oluyorum. Sesimiz yapay olmasın yeter. Ayrıca çok çeşitli tarz ve dillerde şarkı söyleyebilmek de mesleğime duyduğum saygı ve özverinin sonucu” dedi.