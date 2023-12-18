Ece Ronay hakkında flaş gelişme! İstanbul'un Pendik ilçesi ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Ece Ronay ve Berat Elmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı, "silahla tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Suça sürüklenen R.E.'nin işlemleri devam ediyor.