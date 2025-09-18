Ecem Kuruvas: Çok özledim bu zamanları

2025 yazı geçtiğimiz günlerde resmen sona ererken, pek çok ünlü isim gibi oyuncu Ecem Kuruvas da yaz sezonuna veda etti.

Yaz aylarını en keyifli geçiren isimlerden biri olan Kuruvas, masmavi sularda serinleyip güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Sezonun bitmesiyle birlikte oyuncu, sosyal medya hesaplarından tatil hatıralarını paylaştı.

Kuruvas, paylaştığı karelerin altına "Çok özledim bu zamanları" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu yaz Çeşme, Fethiye ve Alaçatı gibi popüler tatil beldelerini tercih etmesi de dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram