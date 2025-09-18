Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ecem Kuruvas: Çok özledim bu zamanları - Magazin haberleri

        Ecem Kuruvas: Çok özledim bu zamanları

        Ünlü oyuncu Ecem Kuruvas, yaz boyunca tatilini Çeşme, Fethiye ve Alaçatı'da geçirdi. Sezonun bitmesiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla yaz günlerine veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 20:31 Güncelleme: 18.09.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok özledim bu zamanları"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 yazı geçtiğimiz günlerde resmen sona ererken, pek çok ünlü isim gibi oyuncu Ecem Kuruvas da yaz sezonuna veda etti.

        Yaz aylarını en keyifli geçiren isimlerden biri olan Kuruvas, masmavi sularda serinleyip güneşin tadını doyasıya çıkardı.

        Sezonun bitmesiyle birlikte oyuncu, sosyal medya hesaplarından tatil hatıralarını paylaştı.

        REKLAM

        Kuruvas, paylaştığı karelerin altına "Çok özledim bu zamanları" notunu düştü.

        Ünlü oyuncunun bu yaz Çeşme, Fethiye ve Alaçatı gibi popüler tatil beldelerini tercih etmesi de dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ecem Kuruvas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        Çakmak gazı patlaması hayattan kopardı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor