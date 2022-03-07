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'Hüzünlü Şarkı'yı yayınladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yılı 'Hint Kumaşı' ve 'Ben Sana Vurgun' adlı çıkışlarıyla sonlandıran Eda Defne, 'Hüzünlü Şarkı' adlı yepyeni çalışmasını 4 Mart’ta yayınladı.

Söz ve müzik sanatçının kendisine ait. Şarkının düzenlemesi ise caz sanatçısı Anıl Şallıel'e ait. Parçanın mix & mastering’i ise Özgür Yurtoğlu imzası taşıyor.

'Hüzünlü Şarkı' adlı parça girişinde Türk Sanat Müziğinden örnekler taşırken, gelişme kısmında alaturka devam ederek final bölümünde pop arabesk ezgilerle sonlanıyor. Şarkıya eşlik eden birbirinden değerli müzisyenlere bakıldığında; Rubato grubundan da tanıdığımız Göksun Çavdar duygusal klarnet performansını üstleniyor.

'Hüzünlü Şarkı', dinleyenlerin gözündeki buğuyu ellerinin tersiyle silip; gidenin ardından el salla diyerek, yeni bir hikâyeye cesaretle adım atmaya teşvik ediyor. 'Hüzünlü Şarkı' 4 Mart'ta Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik mağazalarında yayınlandı.