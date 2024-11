3. DÜNYA YETMEZ (THE WORLD IS NOT ENOUGH, 1999)

Çekim Yerleri: İstanbul

Hikaye: James Bond, uluslararası bir teröristin tehdidi altında olan bir petrol mirasçısını korurken, nükleer bir komployu durdurmaya çalışır. Film, İstanbul’un tarihi dokusunu aksiyon dolu sahnelerle birleştiriyor.