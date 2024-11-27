Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam James Bond’dan Truva’ya: Kapalıçarşı ve Çanakkale Hollywood sahnesinde! Türkiye’de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!

        James Bond'dan Truva'ya: Türkiye'de çekilmiş 13 unutulmaz yabancı film!

        Doğu ile Batı'nın buluşma noktası olan Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünya sinemasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. İstanbul'un büyüleyici atmosferinden Çanakkale'nin tarihi derinliklerine, Türkiye'nin farklı bölgeleri, uluslararası film yapımcılarına ilham kaynağı oluyor. James Bond'dan Indiana Jones'a, birçok ünlü yapım Türkiye'nin eşsiz manzaralarında hayat buldu. İşte o filmler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 27.11.2024 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, sahip olduğu tarihî dokusu, coğrafi çeşitliliği ve uygun prodüksiyon maliyetleri sayesinde sinema dünyasında özel bir yer edinmiştir. Hollywood’un en büyük yapımlarından bağımsız filmlere kadar birçok proje, Türkiye’nin mistik havasını beyaz perdeye taşıyor. Kapalıçarşı’dan Truva’ya, İstanbul’dan Çanakkale’ye kadar birçok ikonik mekân, filmlerin büyülü hikâyelerine ev sahipliği yaptı. İşte detaylar!

        2

        1. RUSYA'DAN SEVGİLERLE (FROM RUSSİA WİTH LOVE, 1963)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: James Bond, Sovyetler Birliği'nden çalınan bir şifreleme cihazını geri almak için bir casusluk görevine çıkar. Bu macera sırasında, saf bir Rus kadının dahil olduğu suikast planıyla karşı karşıya kalır. Filmde İstanbul’un ikonik mekânları sıkça yer alır.

        3

        2. KÖSTEBEK (TİNKER TAİLOR SOLDİER SPY, 2011)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Soğuk Savaş’ın gerilim dolu atmosferinde geçen filmde, MI6 içerisindeki bir Sovyet casusunu ortaya çıkarmaya çalışan George Smiley’nin hikayesi anlatılır. Film, hem psikolojik bir gerilim hem de klasik bir casusluk hikâyesi sunuyor.

        4

        3. DÜNYA YETMEZ (THE WORLD IS NOT ENOUGH, 1999)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: James Bond, uluslararası bir teröristin tehdidi altında olan bir petrol mirasçısını korurken, nükleer bir komployu durdurmaya çalışır. Film, İstanbul’un tarihi dokusunu aksiyon dolu sahnelerle birleştiriyor.

        5

        4. SKYFALL (2012)

        Çekim Yerleri: İstanbul, Fethiye

        Hikaye: James Bond, MI6'ya yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmaya çalışırken kendi sadakatini ve geçmişini sorgular. Filmde Kapalıçarşı’dan Fethiye’nin doğal güzelliklerine kadar Türkiye’nin çeşitli noktaları yer alıyor.

        6

        5. TOPKAPI (1964)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Bir grup hırsız, İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda bulunan mücevherli bir hançeri çalmak için detaylı bir soygun planı yapar. Filmin komedi ve gerilim unsurları bir arada sunuluyor.

        7

        6. GELİBOLU (GALLİPOLİ, 1981)

        Çekim Yerleri: Gelibolu, Çanakkale

        Hikaye: I. Dünya Savaşı sırasında, Gelibolu Cephesi’nde savaşan iki Avustralyalı asker üzerinden savaşın zorlukları ve insan dramı ele alınıyor. Film, tarihi gerçeklikleri güçlü bir dramatik anlatımla birleştiriyor.

        8

        7. GECE YARISI EKSPRESİ (MİDNİGHT EXPRESS, 1978)

        Çekim Yerleri: İstanbul ve çevresi (çekimlerin çoğu başka ülkelerde yapılmıştır)

        Hikaye: Bir üniversite öğrencisi, yasaklı madde kaçırırken yakalanır ve hapishanede zor koşullarla mücadele etmek zorunda kalır. Film, hem gerçek bir hikâyeye dayanması hem de tartışmalı içerikleriyle dikkat çekiyor.

        9

        8. TAKİP: İSTANBUL (TAKEN 2, 2012)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Bryan Mills, İstanbul’da ailesini korumak için mücadele ederken, geçmişte öldürdüğü bir adamın ailesi tarafından hedef alınır. Film, aksiyon dolu sahneleriyle Sultanahmet ve Boğaziçi gibi İstanbul’un ikonik noktalarını öne çıkarıyor.

        10

        9. TRUVA (TROY, 2004)

        Çekim Yerleri: Truva, Çanakkale

        Hikaye: Homeros’un destanı "İlyada"ya dayanan film, Yunan ve Truva orduları arasındaki büyük savaşı ve bu savaşın arkasındaki kişisel trajedileri anlatıyor. Film, mitolojik unsurları ve tarihi yeniden canlandırıyor.

        11

        10. INDİANA JONES VE SON MACERA (INDİANA JONES AND THE LAST CRUSADE, 1989)

        Çekim Yerleri: Hatay

        Hikaye: Indiana Jones, babasını kurtarmak ve kutsal kâseyi bulmak için Nazilerle karşı karşıya gelir. Film, Hatay’ın tarihi dokusunu macera ve aksiyonla harmanlıyor.

        12

        11. OCAK AYININ İKİ YÜZÜ (THE TWO FACES OF JANUARY, 2014)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı, bir özel dedektifin ölümüne karıştıktan sonra İstanbul’dan kaçmaya çalışır. Film, gerilim ve entrika dolu sahneleriyle öne çıkıyor.

        13

        12. ULUSLARARASI (THE INTERNATİONAL, 2009)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Bir Interpol ajanı, uluslararası bir bankanın yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkarmaya çalışır. İstanbul’un Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi mekânları, filmin atmosferini güçlendiriyor.

        14

        13. HİTMAN (2007)

        Çekim Yerleri: İstanbul

        Hikaye: Suikastçı Ajan 47, kendisini uluslararası bir komplo ve hem Interpol hem de Rus ordusunun takibi altında bulur. Film, İstanbul’un modern ve tarihi mekânlarında geçen aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor