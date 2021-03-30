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HaberlerVoleybolEda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme
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Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan ve Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle!

Her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu formamızla kazanılmış FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledik.

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Eda Erdem Dündar´a, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile nice zaferler ve kupalı sezonlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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