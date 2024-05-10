Edda Dora'dan 'Üzmüşler Seni'
Edda Dora, yeni şarkısı 'Üzmüşler Seni' ile müzikseverlerle yeniden buluştu
Edda Dora, yeni şarkısı 'Üzmüşler Seni'yle müzikseverlerle buluştu. Sözlerine Edda Dora ve Ateş Atilla'nın imza attığı şarkının müziğini Ateş Atilla hazırladı.
"ZAMANIMIZIN HASTALIĞI KAÇMAK"
Şarkı hakkında konuşan Edda Dora; "Zamanımınız hastalığı maalesef kaçmak oldu. Bu dönemde ilişkiler ve iletişimlerde çok hızlı kopuşlar yaşanıyor. Buda büyük üzüntüler getiriyor. Şarkı da buna atıfta bulunan bir ayrılık şarkısı, içinde eski sevgiliye ufak bi serzeniş de var. Hüznü, alternatif ve global bi müzik tarzıyla ifade etmeye çalıştık" dedi.
Ali Varal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Üzmüşler Seni' Gig Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.