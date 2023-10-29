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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'dan Fenerbahçe formasıyla ilk hat-trick - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan Fenerbahçe formasıyla ilk hat-trick

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:52
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        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı.

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        Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

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        37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı.

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti.

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        Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.

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