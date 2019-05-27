Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İtalya'nın Roma takımında forma giyen başarılı golcü Edin Dzeko'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Peki Fenerbahçe, Edin Dzeko ile mi ilgileniyor? İşte Edin Dzeko'nun hayatı ve kariyeri...

EDİN DZEKO KİMDİR?

17 Mart 1986'da Saraybosna'da dünyaya geldi. Ülkesinin takımlarından Željezničar'da futbol hayatına başlamıştır. Željezničar formasıyla 40 maçta 5 gol atmış ve Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye transfer olmuştur. Bu takımın formasıyla da 43 maça çıkmış ve 17 gol kaydetmiştir.

Uzun boyu ve tekniğiyle dikkat çeken Džeko 2007 yılında ilk kez millî takıma çağrılmış ve sezon sonunda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olmuştur. İlk sezonunda yani 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol kaydetmiştir.

Edin Džeko asıl patlamasını ise 2008-2009 sezonunda yapmış ve Bundesliga'da 32 maçta 26 gol atarak ve 15 asist yaparak 28 golle gol kralı olan takım arkadaşı Grafite ile Wolsburg'un tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştır.

Edin Džeko 2008-2009 sezonunda DFB-Pokal ve UEFA Kupası'nda da 8 maçta 12 gol atarak sezonu 38 golle kapatmış ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girmiştir.

Džeko 7 Ocak 2011'de ara transfer döneminde 32.5 milyon £ gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer olmuştur. Džeko, Manchester City'de toplam, 189 resmi maçta 72 gol ve 39 asist yaptı.

2015'te İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Edin Dzeko’yu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Roma, 1 Temmuz 2016'da ise Edin Dzeko'nun bonservisini aldı.