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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı - Futbol Haberleri

        Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı

        Dünya futbolunun ünlü golcülerinden Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımını bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:45
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        Edinson Cavani, milli takımı bıraktı!
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        37 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımına veda etti.

        Arjantin ekibi Boca Juniors'ta top koşturan yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Uruguay miili takımından emekli olduğunu açıkladı.

        Cavani yaptığı açıklamada, şu ana dek çalıştığı tüm teknik adamlara, futbolculara, teknik heyete ve taraftara teşekkür etti.

        MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

        Uruguay ile 136 maça çıkan Cavani, takımı adına 58 gol kaydetti.

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