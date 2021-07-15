AA

Edirne'ye mart ayında göç eden leylekler, buğday hasadının sürdüğü tarlalarda beslenmeye çalışıyor.

AA'nın haberine göre göçmen kuşlar, bölgede buğday hasadı devam eden tarlalara misafir oluyor.

Elektrik ve telefon direklerindeki yuvalarında yumurtadan çıkan yavrularını bırakarak hasat edilen tarlalarda yiyecek arayan leylekler, buğday danesi, çekirge ve böceklerle besleniyor.

Tarlasında yaklaşık 30 leylek olan çiftçi Mehmet Bilgiç, hasat sırasında bölgedeki leyleklerin buğday tarlalarına toplandığını söyledi.

Uzun gagalı misafirlerin bir nevi çiftçilere arkadaşlık ettiğini belirten Bilgiç, "Onlar da rızık peşindeler. Solucan, çekirge gibi şeyleri topluyorlar" diye konuştu.