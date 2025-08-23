Edirne'de otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki otoban gişelerinde düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Sürücü ihtara uymadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheli araç kovalamaca sonrası Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.
AA'nın haberine göre; otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.